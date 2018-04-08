Çaykur Rizespor Süper Lig'e doğru

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Eskişehirspor'u 4-1 mağlup etti.
Çaykur Rizespor'a 3 puanı getiren golleri 1 ve 9. dakikalarda Vedat Muriqi, 45'te penaltıdan Samu ve 65'te Süleyman Koç kaydetti.
Es-Es'in tek golü ise 84. dakikada Hüseyin Acar'dan geldi. Maçın ilk dakikasında ev sahibi ekibin Vedat Muric ile golü bulduğu pozisyonda yardımcı hakem Uygar Bebek, dengesini kaybederek yere düştü ve belinden sakatlandı. Çaykur Rizespor'un sağlık ekibi tarafından tedavisi yapılan Bebek, görevine devam