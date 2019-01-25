Çaykur Rizespor, yeni transferlerini tanıttı

Azubuike ve Melnjak için Çaykur Didi Stadı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen tanıtımda, kulüp başkan yardımcısı Ali Haydar Er, basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Haşimoğlu ve Serkan Karavin hazır bulundu.

Ali Haydar Er burada yaptığı konuşmada, savunma oyuncusu Azubuike ile sezon sonuna kadar kiralık, Melnjak ile de 1,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtti. İyi bir transfer dönemi geçirdiklerini ifade eden Er, "Son transferlerimiz. Bu kadar takviye yapabildik ve yeterli olduğunu düşünüyoruz. Maliyet anlamında ve kadro anlamında yeterli olduğuna kanaat getirdik," diye konuştu.

Yabancı kontenjanlarının şiştiğini kaydeden Er, "Belli görüşmeler devam ediyor. Alırken de gönderirken de zor olduğunu biliyoruz. Kolay bir süreç yaşamıyoruz. Kulübümüze ağır maliyet getirmeden, futbolcuları mutlu ederek gönderme yönünde çalışmalarımız var," ifadelerini kullandı.