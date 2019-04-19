Çaykur Rizespor'da hedef ilk beş

ANADOLU AJANSI'nda yer alan habere göre, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 21 Nisan Pazar günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, "Kendi artılarımızı bilerek Başakşehir deplasmanında puan almak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Buruk, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, kamuoyunda şampiyonluğa oynayan takımların rakipleri üzerinde oluşturulmaya çalışılan algının yanlış olduğunu düşündüğünü belirtti.

Her takımın, yarıştığı kulvardaki kaderini belirlemeye çalıştığını vurgulayan Buruk, "Biz de kendi geleceğimiz ve başarımız için ilk beşe oynuyoruz. Beşinci ile aramızda bir puan var. Bizim amacımız ilk beşe oynayan, ligin sonunda beşinciliği yakalayan bir takım olabilmek. Bunun için çalışıyoruz." diye konuştu.

Okan Buruk, ikinci yarıya çok zorlu başladıklarını kaydederek, "İlk yarıda 12 puan toplamıştık. İkinci yarı 25 puan toplayan ve karşılığında sekizinciliğe kadar yükselen, 37 puana sahip bir takımız. Bunun güveni var. Bizim ikinci yarı hedefimiz ligde kalmaktı ama şu anda ilk beşin içerisine girebilmek için çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir maçının çok zor olduğuna dikkati çeken Buruk, "Son hafta aldığımız galibiyetin güveni ile gidiyoruz. Çok zor bir karşılaşma, ligin liderine karşı oynayacağız. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Nasıl oynamamız gerektiğini biliyoruz. Kendi artılarımızı bilerek Başakşehir deplasmanında puan almak için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULARIN ÇOKLUĞU

Okan Buruk, sakat ve cezalı oyunculara da değinerek, şunları söyledi:

"Son hafta oynanan karşılaşmada iki oyuncumuz cezalı duruma düştü. Samudio ve Abarhoun cezalı. Aatıf bu maçta yer almayacak. Son maçta sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Onu bir sonraki maça yetiştirmeye çalışacağız. Moroziuk'un sakatlığı vardı. Bugün ilk kez kendini deneyecek. Maça yetiştirmeye çalışacağız. Petrucci sakatlıktan yeni döndü. Musa Çağıran dün antrenmanlara başladı. İnşallah bizimle birlikte olacak ama diğer oyuncular anlamında eksik görünüyoruz. Kadro içerisindeki oyuncularımızın hepsi çok değerli. Bu da onlar için bir şans olacak. İnşallah istediğimiz gibi olur."

Ligin sonu yaklaştıkça herkesin sesini yükselttiğini aktaran Buruk, "Bizim de son maçta haklı beklentilerimiz vardı. Kazandığımız için çok fazla ön plana çıkmadı. Her takımın kendi adına itirazları oluyor. Rizespor olarak baktığımızda lehimize, aleyhimize yanlışlar oldu. Aleyhimize olan yanlışların çok olduğu bir sezon geçirdik. Ligin sonu yaklaştığı için daha çok gündeme geliyor. İnşallah son altı hafta, hatalardan çok sadece futbolun konuşulduğu haftalar olur." şeklinde konuştu.