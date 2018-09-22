Cocu ve Şenol Güneş'in derbi mesajları

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun, Zagreb faciası sonrasında sinirli olduğu gözlenirken dönüş yolunda futbocularla bir görüşme gerçekleştirdi.

ŞU AN YERDEYİZ

Hollandalı hoca, "Zagreb maçı için konuşulacak çok şey var ama ne bunu yapmaya ne de yas tutmaya vaktimiz var! Şu anda yerdeyiz. Ayağa kalkmak için Beşiktaş'ı yenmek zorundayız. Bunun başka bir yolu yok" diye konuştu.

KADIKÖY'DE VOLKAN SESLERİ

Fenerbahçe file bekçisi Harun Tekin'in şu ana kadarki performansı ne taraftarı ne de teknik ekibi tatmin etmedi. Kulübe yakın kaynaklardan gelen haberlere göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu'nun Beşiktaş derbisinde kaleyi Volkan'a teslim etme ihtimali yüksek.

Şenol Güneş ise derbi maçın planlarını şimdiden hazırladı. Güneş takımını sahaya mutlak galibiyet için çıkartacak.

ÇOK AÇIK VERİYORLAR

Fenerbahçe'nin orta sahası ile savunmasının açık verdiğini tespit eden tecrübeli teknik adam, "Bu bizim için fırsat. F.Bahçe'nin zaaflarının üzerine gitmeliyiz" dedi.

BASKIN BASANINDIR

Güneş, "Deplasman düşüncesini kafanızdan silin. Baskın basanındır. Bulacağımız gol, F.Bahçe'nin daha fazla açık vermesine neden olur. Bu da işimizi kolaylaştırır" diye konuştu.