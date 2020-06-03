Çebi, Arda Turan transferini veto etti

Devre arası transfer döneminde Başakşehir ile yollarını ayıran Arda Turan, bu süreci kulüpsüz olarak geçirmişti.

Daha önce yaptığı açıklamalarda bir süre daha futbol oynamak istediğini belirten 33 yaşındaki futbolcunun, son günlerde Beşiktaş'a gelme ihtimalinin olduğu konuşuluyordu.

Siyah-beyazlılar için maddi konuları dert etmeyeceğini belirttiği söylenen Arda Turan'a, Başkan Ahmet Nur Çebi'den veto geldi.

''MANASIZ İŞLER MAZİDE KALDI''

33 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile özdeşleşen bir isim olduğunu belirten Ahmet Nur Çebi, bir süredir planladıkları 'öze dönüş' politikası için bu transferin doğru olmayacağını belirtti.

Çebi, ''Öze dönüş programı başlattığımız bir dönemde, başka bir kulüpte sembolleşmiş ve yaşı geçmiş bir oyuncuyu transfer etmemiz kendimizle çelişmemiz anlamına gelir. Ayrıca genç oyuncularımızın da şevki kırılır. Manasız işler mazide kaldı.'' ifadelerini kullandı.