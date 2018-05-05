Çebi: Beşiktaş devletle karşı karşıya getirilmek istendi

Beşiktaş’ın 2018 yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda açıklamalarda bulunan Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasına çıkmama kararında camianın büyük kısmının kendilerine destek olduğunu ancak bu konunun daha fazla gündeme getirilmemesi gerektiğini ifade etti.

CAMİAMIZ BÖYLE İSTEDİ

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasına çıkmama kararının artık gündemden düşmesi gerektiğine dikkat çeken Çebi, “Divan kurulu üyeleri yapılan toplantıda yönetim kuruluna tavsiye kararında bulunmuştur. Yönetim kurulu da kararı uygulamıştır. Bu bizim camiamızın büyük kısmının uygulanmasını istediği bir karadır. Ancak geçmiş artık geçmişte kaldı. Bu konunun daha fazla konuşulması Beşiktaş'a katkı vermeyecektir. Önümüzdeki bitmemiş sezona konsantre olmalıyız" dedi.

BİZDE DEVLETE KARŞI KUSUR OLMAZ

Çebi, "Bu süreç içerisinde sosyal medyada da hayal ürünü haberler yapılmıştır. Beşiktaş'ın örf, adet ve geleneğinde devlete karşı kusur yoktur. Ancak karşı karşıya getirilmemiz için haberler oldu. Ama bunlar gerçek değil. Geçmişi geride bırakıp önümüze bakacağız” şeklinde konuştu.