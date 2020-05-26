Çebi, Gökhan ve Caner'le görüşecek

Cuma günü karantina süreci sona erecek olan Başkan Ahmet Nur Çebi, transfer görüşmelerine başlamayı planlıyor.

Çebi’nin ilk hamlesi, sözleşmesi bitecek oyuncularla temasa geçmek olacak.

TELEKONFERANS YOLUYLA GÖRÜŞÜLECEK

Bu doğrultuda ilk görüşülecek isimler Gökhan Gönül ve Caner Erkin.

Oyuncularla telekonferans yoluyla görüşecek olan Başkan, iki tecrübeli isme mevcut kontratlarından daha düşük ücret teklif edecek.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek bir diğer isim ise Atiba Hutchinson. 37 yaşındaki futbolcu ile de masaya oturması beklenen yönetimin, Atiba'yla 1 yıllık yeni kontrat imzalaması bekleniyor.

DOUGLAS İLE YOLLAR AYRILIYOR

Bu arada siyah beyazlılar, sakatlıktan dönen ve 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı sağ bek Douglas’tan kendisine takım bulmasını istedi. Geldiği günden beri istenilen performansı ortaya koyamayan ve sakatlıklarla boğuşan 30 yaşındaki oyuncu, yeni sezonda takımda düşünülmüyor.