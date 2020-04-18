Çebi: İndirim istedik ama henüz geri dönüş olmadı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Milliyet gazetesine konuştu.

Çebi, futbolculardan indirim talep ettiklerini ancak henüz bir geri dönüş olmadığını söyledi.

"GERİ DÖNÜŞ YAPMADILAR"

Kadrodaki tüm oyunculardan yıllık ücretlerinde indirim istediklerini aktaran Başkan, “Salgın nedeniyle futbolda yaşanan sıkıntıları hepimiz biliyoruz. Bu kapsamda yerli ve yabancı oyuncularımızla görüştük. Henüz istediğimiz bir geri dönüş olmadı. Ancak ben futbolcuların bu yaşanan süreci anlayışla karşılayarak bizimle ortak noktada buluşacaklarına inanıyorum.” dedi.

"TALİSCA GÜNDEMİMİZDE YOK"

Çin’de top koşturan Talisca'nın transfer gündemlerinde yer almadığına vurgu yapan Çebi, “Talisca bizim ilgilendiğimiz bir isim değildi. Hep dışarıdan gündemimize sokulmaya çalışıldı. Maddi tablo ortada, böylesine bir transfere girecek lüksümüz yok. Transferde daha akılcı adımlar atıyoruz.” ifadelerini kullandı.