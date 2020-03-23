Çebi: Sorun bitmiyorsa ligi uzatmanın alemi yok

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Haber Global’e konuştu.

Çebi, koronavirüs nedeniyle ertelenen liglerin akıbeti hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkanın sözleri şu şekilde:

"SORUN BİTMİYORSA UZATMANIN ALEMİ YOK"

"Kimisi play-off demiş olabilir, kimisi başka bir şey söylemiş olabilir. Ama kesin bir şey yok. Benim şahsi düşünceme göre bu ligler oynanmalı. Sonuç itibarıyla oynandığı zaman sorun bitmiş olacak. Ama sonuç olarak sorun uzuyorsa uzatmanın da alemi yok. Bence bu ligler tescil falan edilmez, herkesin hakkı hukuku var. Oynanmamış kabul edilebilir. Ama inşallah iş bu hale gelmez. Gerekiyorsa nokta koyarsınız. İnsan sağlığından hiçbir şey önemli değil. Ama iş yaza kadar uzarsa lig iptal edilebilir.

UEFA’da son 5-10 yıllık puanlara bakıp Avrupa’ya gidecek takımları gündeme getirirsiniz. Avrupa’dan gelirleri de tüm kulüpler kardeş olarak paylaşabilirler. Birbirimize sahip çıkma, birlik olma günü demiyor muyuz?”







