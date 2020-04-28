Çebi: Virüsten öncesi ve sonrası arasında fark yok

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, koronavirüs nedeniyle lige verilen arada bugün TRT Spor'a konuk oldu.

Beşiktaş'ın gündemini değerlendiren Çebi, ekonomik açıdan kulübün virüs öncesi ve sonrası arasında fark olmadığını söyledi.

''5 KURUŞ PARAMIZ YOKTU ZATEN''

Maddi anlamda zor bir dönemden geçtiği bilinen siyah-beyazlı kulübün başkanı, ''Bizim için virüsten öncesiyle, virüsten sonrası arasında pek bir fark yok. Kasamızda 5 kuruş para yoktu zaten.'' ifadelerini kullandı.

''BÜTÜN GELİRLERİMİZ BANKAYA GİDİYOR''

Beşiktaş'ın tüm gelirlerinin temlik altında olduğuna vurgu yapan Çebi, ''Bankalar ile yapılan anlaşma sonrası seçim kararı alındı. Gelirlerin hepsi temlik altında. Bütün gelirleriniz bankaya gidiyor ve kulübe hiçbir şey gelmiyor.'' şeklinde konuştu.

''BU BORCU ÖDEMEYE KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ''

Siyah-beyazlıların borcunun ancak sistemli bir çalışma içinde ödenebileceğini belirten Başkan, ''Biz birlik olamazsak başarılı olamayız. Bakıyorum, 'Güçlü başkan, paran varsa öde' diyorlar. Yahu ödeyemiyorum. Bu borcu ödemeye ne benim ne de bir başkasının gücü yetmez. Bu ancak bir sistem içerisinde yapılır.'' dedi.