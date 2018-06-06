Cecchinato, Djokovic'i yenerek yarı finale çıktı

Roland Garros tek erkekler çeyrek final maçında 20 numaralı seribaşı Novak Djokovic'i 6-3, 7-6, 1-6 ve 7-6'lık setlerle mağlup eden Marco Cecchinato adını yarı finale yazdırdı.

İTALYAN TENİSÇİ YARI FİNALDE

ATP klasmanının 72. basamağında yer alan ve Roland Garros'a gelene kadar hiçbir Grand Slam'de maç galibiyeti bulunmayan İtalyan tenisçi, 2016 yılının şampiyonu ve dünya eski 1 numarası Djokovic'i üç buçuk saat süren mücadelenin ardından devirerek mucizevi ilerleyişini sürdürmeyi başardı.

Pablo Carreno Busta ve David Goffin'in ardından Djokovic'i de mağlup ederek üç seribaşı tenisçiyi turnuva dışına iten Cecchinato, yarı finalde 7 numaralı seribaşı Dominic Thiem ile karşı karşıya gelecek.

Tek kadınlarda ise 10 numaralı seribaşı ABD'li Sloane Stephens, 14 numaralı seribaşı Rus Daria Kasatkina'yı 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup ederek yarı finalde vatandaşı Madison Keys'in rakibi oldu.