Ensonhaber.com'a dön

Cedi Osman, Cleveland'la uzatıyor

NBA'deki milli gururumuz Cedi Osman, takımı Clevland Cavaliers ile 4 yıllık yeni bir sözleşme konusunda anlaştı. Cedi, 4 yıl için 30.8 milyon dolar kazanacak.

Cedi Osman, Cleveland'la uzatıyor
Yorum Yap

NBA'de Clevland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, takımıyla yeni sözleşme imzalıyor.

4 YIL DAHA CLEVELAND'DA

The New York Times ve ESPN'de yer alan habere göre; Clevland Cavaliers, yeni sözleşme konusunda Cedi Osman ile anlaşmaya vardı. Buna göre Cedi, yeni sözleşmesiyle takımdan 4 yıl için 30.8 milyon dolar kazanacak.

Clevland Cavaliers'ta üçüncü sezonunu geçiren Cedi Osman'ın, mukavelesi sezon sonunda bitiyordu. Genç oyuncunun mevcut kontratı, üç yıl için toplam 8 milyon dolar bulunduruyordu.

2020-21 sezonu itibarıyla yeni sözleşmesine başlayacak olan Cedi Osman'ın kontratı, 2024'te sona erecek. 24 yaşındaki Cedi Osman, geçen sezonu 13 sayı, 4.1 ribaund ve 2.6 asist ortalamalarıyla tamamlamıştı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM