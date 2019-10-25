Cedi Osman, Cleveland'la uzatıyor

NBA'de Clevland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, takımıyla yeni sözleşme imzalıyor.

4 YIL DAHA CLEVELAND'DA

The New York Times ve ESPN'de yer alan habere göre; Clevland Cavaliers, yeni sözleşme konusunda Cedi Osman ile anlaşmaya vardı. Buna göre Cedi, yeni sözleşmesiyle takımdan 4 yıl için 30.8 milyon dolar kazanacak.

Clevland Cavaliers'ta üçüncü sezonunu geçiren Cedi Osman'ın, mukavelesi sezon sonunda bitiyordu. Genç oyuncunun mevcut kontratı, üç yıl için toplam 8 milyon dolar bulunduruyordu.

2020-21 sezonu itibarıyla yeni sözleşmesine başlayacak olan Cedi Osman'ın kontratı, 2024'te sona erecek. 24 yaşındaki Cedi Osman, geçen sezonu 13 sayı, 4.1 ribaund ve 2.6 asist ortalamalarıyla tamamlamıştı.