NBA'deki gururumuz Cedi Osman'ın sosyal medyaya düşen videosu büyük beğeni topladı.
A Milli Takımımızın temmuz ayında İsveç ile oynadığı maç öncesi dua eden Cedi'nin ellerini vücuduna sürerek Hz. Muhammed'in sünnetini yerine getirdiği görülüyor.
Cedi Osman Hz. Muhammed'in dua sünnetini yapıyor - İZLE
(Video @AsistAnaliz adresinden alınmıştır)
12 SAYIYLA OYNADI
Öte yandan Cedi, Cleveland Cavaliers'ın Washington Wizards'ı 116-101 yendiği maçta da klasını gösterdi.
Karşılaşmaya ilk 5'te başlayıp 39 dakika 25 saniye süre alan Cedi Osman, (2/5 üçlük, 3/7 ikilik) 12 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, 1 blokla oynadı.
Cedi Osman ilk çeyrekte yaptığı güzel smaçla seyirciden büyük alkış aldı.