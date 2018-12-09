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Cedi Osman Hz. Muhammed'in dua sünnetini yapıyor

Milli basketbolcumuz Cedi Osman, 77-52 kazandığımız Türkiye-İsveç maçı öncesi dua ettikten sonra ellerini vücuduna sürerek Hz. Muhammed'in sünnetini yerine getirdi.

Cedi Osman Hz. Muhammed'in dua sünnetini yapıyor
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NBA'deki gururumuz Cedi Osman'ın sosyal medyaya düşen videosu büyük beğeni topladı.

A Milli Takımımızın temmuz ayında İsveç ile oynadığı maç öncesi dua eden Cedi'nin ellerini vücuduna sürerek Hz. Muhammed'in sünnetini yerine getirdiği görülüyor.

Cedi Osman Hz. Muhammed'in dua sünnetini yapıyor - İZLE

(Video @AsistAnaliz adresinden alınmıştır)

12 SAYIYLA OYNADI

Öte yandan Cedi, Cleveland Cavaliers'ın Washington Wizards'ı 116-101 yendiği maçta da klasını gösterdi.

Karşılaşmaya ilk 5'te başlayıp 39 dakika 25 saniye süre alan Cedi Osman, (2/5 üçlük, 3/7 ikilik) 12 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, 1 blokla oynadı.

Cedi Osman ilk çeyrekte yaptığı güzel smaçla seyirciden büyük alkış aldı.

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