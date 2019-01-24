Cedi Osman kariyer rekorunu kırdı

NBA'e 10 maçla devam edildi...

Doğu Konferansı'nın iddialı takımlarından Boston Celtics, ligin son sırasındaki Cleveland Cavaliers'ı 123-103 yenerek peş peşe 5. galibiyetini aldı.

Ev sahibi Celtics'te Terry Rozier 26 sayı, 8 ribaunt, 6 asist ve Jaylen Brown 23 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Karşılaşmayı 25 sayı ve 8 ribauntla bitiren Cedi Osman, Cavaliers'ın en etkili ismi oldu. Cedi, 25 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı.

CEDİ'NİN YILDIZI PARLIYOR

Cedi Osman, performansını yükseltmeye devam ediyor.

Bu sezon yıldız basketbolcu LeBron James'in de ayrılmasının etkisiyle Cavaliers'ta daha fazla sorumluluk almaya başlayan 23 yaşındaki Cedi, Boston Celtics'e 123-103 yenildikleri maçta 25 sayı atarak kariyer rekoru kırdı.

Daha önce Atlanta Hawks ve Minnesota Timberwolves önünde 22'şer sayı üreten Cedi Osman, Los Angeles Lakers'a karşı 21 ve 20 sayı attığı maçlar oynadı. Cedi, Philadelphia 76ers ve Atlanta Hawks karşılaşmalarında da 20'şer sayı kaydetti.