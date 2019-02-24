Cedi Osman: Kendime güveniyorum

Cleveland Cavaliers forması giyen Milli yıldızımız Cedi Osman, Memphis Grizzlies'i mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

İşte Cedi Osman'ın açıklamaları:

"Maçın başından sonuna kadar sert oynadık ama bence iyi değildik. Maç içerisinde inişler çıkışlar yaşadık. Kevin Love çok iyi oynadı. David Nwaba da kenardan gelip harika savunma yaptı. Sonuç olarak, kötü oynarken de kazanmak önemlidir. Bunu başarabildiğimiz için mutluyum."

"2 MAÇTA 2 GALİBİYET ALDIK!"

"All-Star arasından sonra 2 maçta 2 galibiyet aldık. Şimdi önümüzde Portland'a karşı zor bir maç var. Onların çok iyi bir takım olduklarını biliyoruz. Onlara karşı bu sezon oynadığımız ilk maçta yenilmiştik. Şimdi bu maçı kazanmak istiyoruz."

"KENDİME VE ŞUTUMA GÜVENİYORUM"

Maçın son bölümünde 15 saniyede 5 sayı atmasıyla ilgili olarak: "Tüm maç soğuktum, bir türlü işin içine giremedim, ritim yakalayamadım. Fakat, en önemlisi maçı nasıl bitirdiğiniz. Kendime ve şutuma güveniyorum. Yapabileceklerimi biliyorum. O sayılardan ötürü mutluyum. Ancak, en önemlisi maçı kazanmaktı ve kazandık."