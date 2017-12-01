Cedi Osman: Korkmam için bir sebep yok

Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman, büyük isimlerle oynamaktan mutlu olduğunu söyledi.

BU BÜYÜK BİR FIRSAT

ABD basınına konuşan 22 yaşındaki milli basketbolcu, takımdaki yıldız oyuncularla ilgili, "Böyle isimlerle oynamak çok iyi bir duygu. Büyük bir fırsat bu. Onlardan çok şey öğreniyorum. Böyle oynamaya devam etmeliyiz. Takımıma yardımcı olmak beni mutlu ediyor." diye konuştu.

KORKMAM İÇİN BİR SEBEP YOK

Her zaman soğukkanlı olduğunu belirten Cedi Osman, "Korkmam için hiçbir sebep yok. Sabırlı olmalıyım. NBA oyuncusu olmak için çok çalıştım. Şimdi burada, dünyanın en iyi takımlarından birindeyim. Çok iyi oyuncular var. Çok çalışmaya ve öğrenmeye devam etmeliyim." ifadelerini kullandı.