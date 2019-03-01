Cedi Osman: LeBron James'e minnettarım

SporX'te yer alan habere göre, Milli yıldızımız Cedi Osman, Sky Sports'a 1.5 sezonluk NBA, playofflar ve finaller tecrübesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Cedi Osman'ın sözlerinden öne çıkanlar:

"Kağıt üzerinde gerçekten çok iyi bir takımımız vardı. Fakat, biliyorsunuz Kevin Love sakatlandı. Ardından bazı takaslar yaptık. Gerçekten çok genç bir takımımız var. Kevin Love, Tristan Thompson, Channing Frye gibi oyuncuların sadece tecrübeleri var. Biz geçen sezon ben, JC, Ante Zizic ilk kez playoff oynadık. Şimdi de Collin Sexton var. Hala çok az tecrübesi olan bir takımız. Bu sezon dersler alabileceğimiz çok fazla maç oynadık. Bence, birkaç sezon içerisinde çok daha iyi bir takım olacağız. Biraz daha tecrübeye ve zamana ihtiyacımız var. Ardından playoff için veya şampiyonluk için mücadele edebiliriz."

"LEBRON JAMES İLE ÇOK YAKINIZ, MİNNETTARIM"

İngiliz muhabir, Cedi Osman'a, "LeBron James ile çok iyi bir dostluğunuz var. Her zaman telefon açabileceğin ve yanlışlarını, doğrularını sorabileceğin birinin olması nasıl bir duygu?" şeklinde sordu.

Cedi Osman ise şu cevabı verdi:

"LeBron ile bu kadar yakın olacağımızı düşünmüyordum. Takım arkadaşı olabileceğimizin farkındaydım ama bu kadar yakın olacağımızı tahmin etmedim. Çok iyi arkadaşlar olduk. Ne zaman bir mesaj atsam bana her zaman hemen geri mesaj atıyor. Oynadığım maçla ilgili bir şeyler sorsam, bana her zaman güzel tavsiyeler verir. Bana yardıma hazır ve ben de bunun için LeBron'a minnettarım."