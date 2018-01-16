Cedi Osman: LeBron'la oynamak büyük şans

Cleveland Cavaliers formasıyla bu sezon NBA'de önemli süreler alan milli basketbolcu Cedi Osman, FIBA'nın internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Cedi, Amerika'daki yaşantısı hakkında da şöyle konuştu: "Uyum sürecini çok hızlı atlattım. Hem takım arkadaşlarım, hem de taraftarla sağladığım iletişim bu sürecin olumlu geçmesini sağladı. NBA çok farklı dünya. Saha içi kadar saha dışında da sürekli bir aksiyon içerisindesiniz. Esasında bu hareketlilik sayesinde takım arkadaşlarımla farklı sosyal etkinliklerde sürekli bir araya geliyoruz. Benim gibi ilk senesini geçiren oyuncular için bu ortamlar hem Amerikan yaşantısını görmek, hem de arkadaşlarım ile saha dışında daha fazla diyaloğa girip, birbirimizi tanımak açısından çok yararlı oluyor."

"ŞAMPİYONLUK İÇİN YARIŞAN BİR TAKIMDAYIM"

Cedi, NBA'de yer almanın büyük bir keyif olduğunu belirterek, "Bir kere ben çok şanslıyım. NBA'de forma giymek büyük bir keyif ama NBA şampiyonluğu için yarışan bir kadronun içinde yer almak harika bir duygu. Umarım ilk yılımda şampiyonluk yüzüğü takabilirim. Gelişimime katkı olarak şunu söyleyebilirim. Basketbolda her gün yeni şeyler keşfediyorum. Takım arkadaşlarım çok tecrübeli oyuncular, hepsini ayrı ayrı gözlemleyip, yeni şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Şu ana kadarki süreçte, bana verdikleri destekle adaptasyon sürecimi hızlı ve kendi açımdan olumlu bir şekilde geçirdim. Şimdi nasıl daha iyi olurum ve her gün kendimi nasıl bir üst noktaya taşırım, bunu takımın bana sağladığı destek ile oluşturmaya çalışıyorum" dedi.

"LEBRON JAMES İLE OYNAMAK BÜYÜK ŞANS"

Öte yandan Cedi, takım arkadaşı LeBron James için de şöyle konuştu: "Benim için onunla aynı takımda olmak büyük bir şans. Kendisi ilk günden beri bana destek oluyor. Ondan öğreneceğim çok şey var ama dünyanın en iyisi olmasına rağmen hala çok çalışması, çok iyi bir profesyonel olması, antrenmanlara ilk gelen ve son çıkan bir basketbolcu olması bana ve tüm takım arkadaşlarıma mükemmel bir örnek olmasını sağlıyor.