Cedi Osman oynadı Cleveland kazandı

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Trabzonspor ve Fenerbahçe'de son durum

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesi iki takımda da sakatlar bulunuyor. Sarı-lacivertli takımda 6, bordo-mavili takım da ise 2 futbolcu sakat olduğu için forma giyemeyecek.