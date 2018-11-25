Cedi Osman oynadı Cleveland kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, sahasında Houston Rockets'ı 117-108 mağlup etti. NBA'e 7 maçla devam edildi. Rockets'ı 117-108 yenen ve bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanan Cavaliers, 4. galibiyetine ulaştı.
Collin Sexton'ın 29, Jordan Clarkson'ın 20 sayı attığı Cavaliers'ta Tristan Thompson 16 sayı, 20 ribauntla "double-double" yaptı. Ev sahibi ekipte Cedi Osman, ilk 5'te başlayıp 23 dakika süre aldığı mücadeleyi 7 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, 2 top çalma ile tamamladı.
Sezonun 9. mağlubiyetini yaşayan Rockets'ta James Harden'ın 40 sayı, 13 asist, 4 ribauntluk performansı yenilgiyi önleyemedi. Konuk takımda Eric Gordon 28, Clint Capela 12 sayı