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Cedi Osman sakatlandı

Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın, Los Angeles Clippers ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldı.

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Cedi Osman sakatlandı

NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman sakatlandı.

KASIĞIMDA BİR SES DUYDUM

Milli oyuncu, takımının deplasmanda Los Angeles Clippers'a 116-102 kaybettiği son karşılaşma sırasında sakatlanarak oyundan erken çıkmak zorunda kaldı.

Sakatlığı hakkında ABD basınına açıklamada bulunan 22 yaşındaki milli basketbolcu, "Maç sırasında koşmaya çalışırken kasığımda bir ses duydum. Çok acıdı ve koşamadım. Yürürken ayağımı kaldırdığımda ağrı devam ediyor" ifadelerini kullandı. Yapılacak detaylı sağlık kontrolünün ardından milli oyuncunun tedavi süresi belli olacak.

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