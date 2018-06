Cedi Osman: Şampiyon olmak için daha sert oynamalıyız

Cavaliers formasıyla NBA Final serisinde yer alması hakkındaki soruyu yanıtlayan Cedi Osman, “NBA Final serisinde mücadele etmek benim için gerçekten önemli bir şey. Cleveland Cavaliers’ta oynadığım ve bu organizasyonun bir parçası olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Benim için inanılmaz bir deneyim. NBA Finalleri’nde mücadele ediyoruz ve daha önce söylediğim gibi şampiyonluğa sadece dört maç uzaktayız. Bu gerçekten harika!” dedi.

“Türkiye’deki taraftarlar bana her zaman destek oluyorlar. Her gece benim maçlarımı izliyorlar. Bu bana güç veriyor. Her zaman onların bana attıkları mesajları görüyorum ve bu mesajlar beni daha da güçlendiriyor. Ailemin de desteği çok büyük. İlk maç için buraya geldiler ve beni burada desteklediler” sözleriyle ise kendisini destekleyen ailesine ve taraftarlara teşekkür etti.

Cedi Osman takım ve final serisi hakkındaki soruları da yanıtlarken, LeBron James’e ayrı bir parantez açtı. “Harika bir takımımız ve harika oyuncularımız var. Takımda herkesin bir karakteri var. LeBron James’ten öğrendiğim en önemli şey sıkı çalışmak. Takım olarak herkes sezonun başından beri bana yardım etmeye çalışıyorlar. Bundan gerçekten çok memnunum. Burada olmak benim için çok önemli. İlk maçta çok iyi oynadık ama çok fazla sayı kaçırdık. Savunmada ise sert bir oyun sergiledik. Ama şampiyon olmak için daha da sert oynamamız gerektiğini düşünüyorum.” dedi.