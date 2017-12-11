Cedi Osman: Umarım en iyi şekilde temsil ediyorumdur

NBA'e adapte olmakta zorluk yaşamadığını ifade eden Cedi Osman, "Takım arkadaşlarım ve antrenörlerim geldiğim günden itibaren çok yardımcı oldu. Hiç yabancılık çekmedim diyebilirim. Herkes çok sıcak ve iyi niyetli bir biçimde bana yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

"TÜRK HALKININ DESTEĞİ MORAL OLUYOR"

Türk halkının kendisini takip etmesinden mutluluk duyduğunu belirten milli basketbolcu, "İnsanların beni desteklemesi, gece kalkıp beni izlemesi çok gurur verici bir durum. Türk halkının desteği bana inanılmaz moral oluyor. Maçlara ona göre çıkıyorum. O yüzden herkese beni destekledikleri için çok teşekkür ediyorum. Umarım ben de basketbolumla Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ediyorumdur." diye görüşlerini aktardı.