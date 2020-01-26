Cedi Osman'dan Elazığ için destek kampanyası

Elazığ'da meydana gelen ve çevre illeri de vuran 6.8'lik deprem birçok vatandaşı etkiledi. Depremde mağdur olan insanlar için tüm ülke seferber olurken, NBA'de gururumuz olan Cedi Osman da güzel bir kampanya ile destek oldu.

CEDİ BAŞLATTI, KAMPANYA BÜYÜDÜ

Twitter hesabından, "Bu akşam oynanacağımız Cleveland Cavaliers – Chicago Bulls maçında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ’daki depremin mağdurlarına 100 Amerikan doları bağışta bulunacağım. Haydi, atabildiğimiz kadar atıyoruz!" şeklinde tweet atan Cedi'ye milli sporculardan da destek geldi.

Arda Turan, Yusuf Yazıcı, Nuri Şahin ve Işıl Alben aynı miktarda bağış yapacaklarını açıkladılar.

Milli sporcular şu açıklamalarla kampanyaya destek olacaklarını duyurdular:

Arda Turan: "Güzel yürekli kardeşim. Her 3 sayı için aynı rakamı ben de bağışlıyorum. Sabaha karşı ekran başındayız. Elinizi korkak alıştırmayın."

Nuri Şahin: "Teke tek yapsak senle boy ölçüşemem o yüzden elimden gelen tek şey bu güzel kampanyaya katılmak. Her 3 sayı için benden de aynı miktarı yaz kardeşim."

Işıl Alben: "Cedi asisti yaptı, şimdi hep beraber daha çok sayı atalım. Her 3 sayılık basket için aynı miktarda ben de varım. Güzel bir farkındalık oldu, yüreğine sağlık"

Yusuf Yazıcı: "Ben de varım Cedi. Ne güzel bir kampanya. Yazın bir tek pota sözünü alırım ama."

CEDİ'NİN TAKIM ARKADAŞI DA KATILDI

Maçın başlamasına kısa bir süre kala Cedi Osman'dan yeni bir açıklama geldi. Milli basketbolcu, takım arkadaşı Larry Nance'nin de yardımda bulunacağını ve rakamın 200 dolara çıkarıldığını duyurdu.

Cedi Osman: "Güzel bir haberim var. Isınmada Larry Nance Jr. yanıma geldi 'Gel 200 yapalım. Ben de maçta atılan her 3 sayı için 200 dolar bağışlayayım' dedi. Ben sadece kendi adıma 100 doları, 200 olarak güncelliyorum. Teşekkürler!"

Cedi Osman, maçın ardından yaptığı açıklamada 25 üçlük atıldığını ve 385 bin TL toplandığını ifade etti. Cedi'nin kampanyasına birçok kişi de Kızılay'a SMS göndererek katıldı.

Öte yandan Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Shane Larkin de 21 bin TL bağışta bulundu.