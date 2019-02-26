Cedi Osman'dan Portland'a 27 sayı

Milli basketbolcumuz Cedi Osman karşılaşmayı 27 sayı 7 ribaund, ribaund, 3 asist, 1 top çalmayla tamamlarken, 29 olan sayı rekoruna yaklaştı.
Cleveland'da Kevin Love 18, Jordan Clarkson 19 ve Collin Sexton 11 sayı ile oynadı. Gecede skor üstünlüğünü elinde tutan Portland'da ise CJ McCollum 35, Damian Lillard 21, Seth Curry 15 sayıyla mücadele etti.
NBA'DE GECENİN SONUÇLARI
Charlotte Hornets - Golden State Warriors: 110-121
Detroit Pistons - Indiana Pacers: 110-123
Brooklyn Nets - San Antonio Spurs: 101-85
Miami Heat - Phoneix Suns: 121-124
Chicago Bulls - Milwaukee Bucks: 106-117
Houston Rockets - Atlanta Hawks: 119-111
Memphis Grizzlies - Los Angeles Lakers: 110-105
Minnesota Timberwolves - Sacramento Kings: 112-105
New Orleans Pelicans - Philadelphia 76ers: 110-111
Los Angeles Clippers - Dallas Mavericks: 121-112