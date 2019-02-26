Cedi Osman'dan Portland'a 27 sayı

Milli basketbolcumuz Cedi Osman karşılaşmayı 27 sayı 7 ribaund, ribaund, 3 asist, 1 top çalmayla tamamlarken, 29 olan sayı rekoruna yaklaştı.

Cleveland'da Kevin Love 18, Jordan Clarkson 19 ve Collin Sexton 11 sayı ile oynadı. Gecede skor üstünlüğünü elinde tutan Portland'da ise CJ McCollum 35, Damian Lillard 21, Seth Curry 15 sayıyla mücadele etti.

NBA'DE GECENİN SONUÇLARI

Charlotte Hornets - Golden State Warriors: 110-121

Detroit Pistons - Indiana Pacers: 110-123

Brooklyn Nets - San Antonio Spurs: 101-85

Miami Heat - Phoneix Suns: 121-124

Chicago Bulls - Milwaukee Bucks: 106-117

Houston Rockets - Atlanta Hawks: 119-111

Memphis Grizzlies - Los Angeles Lakers: 110-105

Minnesota Timberwolves - Sacramento Kings: 112-105

New Orleans Pelicans - Philadelphia 76ers: 110-111

Los Angeles Clippers - Dallas Mavericks: 121-112