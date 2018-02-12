Cedi Osman'ın Cleveland'ı Boston'da kazandı

Boston Celtics'e konuk olan Cleveland Cavaliers, sahadan 121-99'luk galibiyetle ayrıldı. Cavaliers'ta maça ilk 5'te başlayan Cedi Osman, 28 dakikada 12 sayı, 5 ribaund, 1 asist, 1 top çalmayla maçı tamamladı.

LeBron James 24 sayı, 8 ribaund, 10 asistlik performans sergiledi. Jordan Clarkson 17 sayı kaydetti.

CLEVELAND ADINA SAHADA EN UZUN SÜRE KALAN CEDİ OLDU

Boston forması giyen Jaylen Brown, 32 dakika ile maçın en uzun sürede kalan ismi olurken, 29 dakika ile Cedi Osman ikinci sırada yer aldı.

Cedi Osman Cleveland takımında ise zirvede yer aldı. Cedi'yi 28'er dakika ile LeBron James ve R. Smith takip etti.