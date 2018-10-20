Cedi Osman'ın kariyer gecesi

NBA'e 9 maçla devam edildi...

Cleveland Cavaliers'ta sezonun ikinci maçına da ilk beşte çıkan Cedi Osman, Minnesota Timberwolves'a 131-123 yenildikleri mücadelede 35 dakika süre aldı.

Sahada 35 dakika kalan Cedi, 9/17 saha içi isabeti (4/7 üçlük) ile 22 sayı 3 ribaund 8 asist ve 1 top çalma ile oynadı. Cedi, üç sayı isabeti, sayı ve asist kategorilerinde kariyer rekorlarını kırdı.

Cavaliers'ta Kevin Love 25 sayı, 19 ribaunt, Tristan Thompson da 14 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı. Minnesota Timberwolves'ta Jimmy Butler 33, Andrew Wiggins 22 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.