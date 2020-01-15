Cedi şov yaptı ama yetmedi

NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşma ile devam etti. Los Angeles Clippers, Staples Center'da karşılaştığı Cleveland Cavaliers'ı 128-103'lük skorla mağlup etti ve 28. galibiyetini aldı.

Clippers'ta Kawhi Leonard 43 sayı, 4 asist, 3 ribaund Louis Williams 24 sayı, 4 asist ve Ivica Zubac 12 sayı, 10 ribaund ile mücadele ederek takımına galibiyeti getirdi.

CEDİ'DEN 24 DAKİKADA 21 SAYI

Ligde 29. yenilgisini alanda Cleveland'da ise milli basketbolcu Cedi Osman 24 dakika süre aldığı maçta 21 sayı, 3 ribaund ve ve 1 asistle oynarken, takımda ayrıca Colin Sexton da 25 sayı, 1 asist ile katkı verdi.