Ensonhaber.com'a dön

Cedi şov yaptı ama yetmedi

Milli basketbolcu Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın deplasmanda Los Angeles Clippers'a 128-103 mağlup olduğu maçta 21 sayı, 3 ribaund ve 1 asistle oynadı.

| Haber Merkezi
Yorum Yap

NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşma ile devam etti. Los Angeles Clippers, Staples Center'da karşılaştığı Cleveland Cavaliers'ı 128-103'lük skorla mağlup etti ve 28. galibiyetini aldı.

Clippers'ta Kawhi Leonard 43 sayı, 4 asist, 3 ribaund Louis Williams 24 sayı, 4 asist ve Ivica Zubac 12 sayı, 10 ribaund ile mücadele ederek takımına galibiyeti getirdi.

CEDİ'DEN 24 DAKİKADA 21 SAYI 

Ligde 29. yenilgisini alanda Cleveland'da ise milli basketbolcu Cedi Osman 24 dakika süre aldığı maçta 21 sayı, 3 ribaund ve ve 1 asistle oynarken, takımda ayrıca Colin Sexton da 25 sayı, 1 asist ile katkı verdi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM