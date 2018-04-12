Cedi'den 3 alanda kariyer rekoru

NBA'de normal sezonun son maçında Cleveland Cavaliers, New York Knicks'e sahasında 110-98 mağlup oldu.

Cleveland böylece Doğu Konferansı'nda dördüncü sırada yer aldı ve play-off'ta Indiana Pacers ile eşleşti. Gecede 10 dakika görev yapan LeBron James 10 sayı, 5 ribaund, 2 asistle oynadı.

Milli basketbolcumuz Cedi Osman ilk beşte başlayıp 39 dakika sahada kaldığı maçta kariyer rekorunu geliştirdi. 18 sayı, 7 ribaund, 6 asistle üç istatistikde kariyer rekorununu geliştiren Cedi'nin önceki performansları 16 sayı, 6 ribaund, 5 asistti.

Cleveland'da John Holland 21 sayı üretirken Ante Zizic de 20 sayıyla kariyer rekoru kıran bir diğer oyuncu oldu. New York Knicks'te Luke Kornet 23 sayıyla takımını sırtlarken, Trey Burke'den 19 sayı kaydetti.