Cedi'den Celtics potasına 15 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Boston Celtics'e 116-106 yenildikleri karşılaşmada 15 sayı ve 7 ribaunt üretti.

Doğu Konferansı ekiplerinin mücadelesinde, konuk olduğu Cleveland Cavaliers'ı 116-106 mağlup eden Boston Celtics, play-off'lara yükselmeyi garantiledi. 6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Celtics'te Jayson Tatum ve Marcus Smart 21'er, Al Horford ise 19 sayıyla oynadı. Cavaliers'da Collin Sexton 24 sayı, Jordan Clarkson 18 sayı ve Cedi Osman 15 sayı, 7 ribaunt, 2 asistle mücadele etti.

Ligdeki bir diğer milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks'ın, sahasında Houston Rockets'ı 108-94 yendiği maçı, 7 sayı ve 4 ribauntla tamamladı.

YOUNG TARİHE GEÇTİ

Atlanta Hawks, çaylak oyun kurucusu Trae Young'ın 33 sayı, 12 asistle etkili olduğu New Orleans Pelicans deplasmanından 130-120 galip ayrıldı.

Altıncı kez aynı maçta 30 sayı ve 10 asist barajlarını geçen Young, NBA'deki ilk sezonunda en fazla 30 sayı, 10 asistlik performans sergileyen oyuncular listesinde Michael Jordan ve Stephen Curry'yi geride bıraktı. 20 yaşındaki basketbolcu, 1960-61 sezonunda bunu 25 defa başaran Oscar Robertson'ın arkasında 2. sıraya yerleşti.