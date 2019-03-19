Cedi'den galibiyete 21 sayılık katkı

Ali Koç: Allah bu kötü günleri bir daha göstermesin

1 Galatasaray, Herrera'yı transfer ediyor Galatasaray, Porto'yla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Meksikalı orta saha oyuncusu Hector Herrera'yı transfer edecek.

2 Karius ayrılmak için Liverpool'dan yardım istedi Sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Karius, Liverpool'la bir görüşme gerçekleştirdi. Alman kaleci, sözleşmesinin feshedilmesi için İngiliz ekibinden yardım istedi

3 Ersun Yanal: Frey bize geldiğinde sakattı Kasık fıtığı nedeniyle ameliyat olan Fenerbahçeli Frey'in, sarı-lacivertli takıma transfer olmadan önce de sakat olduğu ortaya çıktı.

4 Fenerbahçe'de hedef 500 milyon lira toplamak Ali Koç’un, Fenerbahçe’nin kurtuluş reçetesi olarak gördüğü ‘kampanya’ FB TV’de canlı yayınlanacak bir programla başlayacak. İlk bağışı Koç’un bizzat yapması bekleniyor.

5 Ersun Yanal'ın transfer planı Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına başlayan Ersun Yanal, takımdan gönderilecek oyuncuları ve takviye yapılacak bölgeleri belirledi.

6 Nazım Sangare'yi yabancı sanan spiker Şenol Güneş, Nazım Sangare'yi Türk olduğunu bilmediği için aday kadroya çağırmadığını ifade etti. Güneş'in bu açıklamasından sonra akıllara Sangare'nin yayıncı kuruluşa verdiği bir röportaj geldi.

7 Fatih Terim'in soyunma odası konuşması Galatasaray, Bursaspor maçının ilk yarısını 2-1 geride kapatırken, soyunma odasında bir konuşma yapan Fatih Terim öğrencilerini motive etmeyi başardı.

8 Kante Fransa Milli Takımı antrenmanına 6 saat erken gitti Chelsea forması giyen Fransız futbolcu N'Golo Kante, milli takım antrenmanına 6 saat önce gidince ülkesinde gündem oldu.

9 Şenol Güneş, Milli Takım'la ilk idmanını yaptı A Milli Futbol Takımı, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı 15 yıl sonra ilk kez A Milli Takım idmanını yönetti.