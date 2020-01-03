Cedi'nin 17 sayısı Cavaliers'a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Charlotte Hornets'a 109-106 yenildi.
HORNETS'TEN 17. GALİBİYET
NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin çekişmeli mücadelesinde Cedi Osman'ın 17 sayısına karşın Cleveland Cavaliers'ı 3 sayı farkla mağlup eden Charlotte Hornets, sezonun 14. galibiyetine ulaştı.
Hornets'e galibiyeti getiren oyuncular, 30 sayı, 6 ribauntla Terry Rozier, 16 sayı, 11 asistle "double-double" yapan Devonte Graham, 15 sayıyla Dwayne Bacon ve 14 sayıyla PJ Washington oldu.
Sezonun 24. yenilgisini alan Cavaliers'ta Collin Sexton 21 sayı, Kevin Love 18 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, mücadeleye ilk 5'te başlayıp, 26 dakika sahada kalan Cedi Osman 17 sayı, 2 asist, 1'er ribaunt ve top çalma, Darius Garland ise 14 sayı, 8 asistle mücadele etti.