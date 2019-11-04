Cedi'nin çabası yeterli olmadı

NBA'e 6 maçla devam edildi. Mavericks; genç yıldızı Luka Doncic'in 29 sayı, 14 ribaunt, 15 asistle üst üste ikinci kez "triple-double" yaptığı mücadelede Cavaliers'ı 131-111 mağlup ederek, 6. maçında 4. galibiyetini aldı.
Mavericks'te Kristaps Porzingis 18, Jalen Brunson 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Dördüncü yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta Kevin Love'ın 29, Jordan Clarkson'ın 17 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Milli basketbolcu Cesi Osman ise 28 dakika 21 saniye süre aldığı karşılaşmayı 10 sayı, 4 ribaunt, 1 asist, 1 blokla tamamladı.