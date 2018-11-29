Cedi'nin double doubleı Cleveland'a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Cedi Osman'ın "double double" yaptığı maçta Cleveland Cavaliers, deplasmanda Oklahoma City Thunder'a 100-83 mağlup oldu.

CAVALİERS YİNE KAYBETTİ

Doğu Konferansı'nın son sırasında yer alan Cavaliers, deplasmanda Oklahoma City Thunder'a 100-83 yenilerek üst üste ikinci, bu sezon 16. mağlubiyetini aldı. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 14 sayı, 10 ribaunt, 6 asistle "double double" yaptığı Cavaliers'ta Jordan Clarkson 25, Colin Sexton 21 sayıyla oynadı.

Ev sahibi ekipte ise Russell Westbrook 23 sayı, 19 ribaunt, 15 asistle "triple double" yaparak galibiyetin mimarlarından oldu. Jerami Grant 21, Paul George 18 sayıyla skora katkı sağladı. Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, sahasında Chicago Bulls'u 116-113 mağlup etti. Ersan İlyasova'nın 9 sayı, 6 ribauntla oynadığı Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 36 sayı, 11 ribaunt, 8 asistlik performansıyla takımının skor yüküne büyük katkıda bulundu. Malcolm Brogdon 24 sayı üretti.

Bulls'ta ise Jabari Parker ve Zach LaVine 24'er, Ryan Arcidiacono 22 sayıyla maçı tamamladı. Furkan Korkmaz'ın 22 dakika süre aldığı ve 11 sayı, 1 ribaunt, 1 asistle oynadığı maçta Philadelphia 76ers, sahasında New York Knicks'i 117-91 yendi. Ev sahibi takımda Joel Embiid 26 sayı, 14 ribaunt, 7 asistle "double double" yaptı.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Atlanta Hawks: 108-94

Philadelphia 76ers-New York Knicks: 117-91

Brooklyn Nets-Utah Jazz: 91-101

Houston Rockets-Dallas Mavericks: 108-128

Milwaukee Bucks-Chicago Bulls: 116-113

Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs: 128-89

New Orleans Pelicans-Washington Wizards: 125-104

Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers: 100-83

Portland Trail Blazers-Orlando Magic: 115-112

Los Angeles Clippers-Phoenix Suns: 115-99