Cedi'nin performansı Lakers'ı devirdi

NBA'de Cleveland Cavaliers deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 101-95 mağlup etti.
CEDİ'DEN 20 SAYILIK KATKI
Gecede 42 dakika süre alan Cedi Osman, 20 sayı 8 ribaunt 1 asist ve 2 top çalmayla galibiyette büyük rol oynadı. Milli basketbolcumuza Rodney Hood 18, Alec Burks ve Collin Sexton 17'şer sayıyla eşlik etti.
LeBron James'in sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçta Lakers adına Kyle Kuzma 29 sayı 9 ribaunt ve 4 asistle maçın en skoreri oldu. Ev sahibi ekipte Brandon Ingram 22, Lonzo Ball 13 sayı 8 ribaunt ve 8 asist üretti.
GECENİN SONUÇLARI
Philadelphia Sixers - New York Knicks: 108-105
Toronto Raptors - Washington Wizards: 140-138
Milwaukee Bucks - Atlanta Hawks: 133-114
Houston Rockets - Orlando Magic: 109-116
Golden State Warriors - Dallas Mavericks: 119-114
Portland Trail Blazers - Denver Nuggets: 113-116