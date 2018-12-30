Cedi'nin rekoru Cavaliers'a yetmedi

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2018'in en çok gol atan futbolcuları

2018 yılının en golcü futbolcuları belli oldu. Messi ve Ronaldo son yıllarda olduğu gibi yine harika bir yıl yaşarken, Salah da büyük çıkış yakaladı. İşte 2018'in en çok gol atanları.