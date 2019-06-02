Ceferin: Futbol sadece büyük ülkelerin oyunu değil

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Chelsea ile Arsenal arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde tribünlerin dolu olmamasına gelen eleştiriyi yanıtladı

Chelsea'nin 4-1 kazandığı maçın ardından başarılı bir organizasyon yapıldığını söyleyen Ceferin, eleştirilere katılmadığını iletti.

Ceferin açıklamasında, "UEFA Avrupa Ligi finalinin Bakü'de oynanmasının yanlış olduğunu düşünmüyorum. Futbol bir tutkudur. İnsanlar stadın dolu olmadığını söylüyor. Evet öyle ama UEFA Avrupa Ligi finallerinin tarihindeki en yüksek 3. taraftar sayısına ulaştık. Futbol sadece büyük ülkeler için değildir, kalkınmaya da ihtiyacı var." dedi.