Ceferin nasıl UEFA Başkanı oldu

Türkiye'nin yıllardır büyük bir emek harcayarak hazırlandığı EURO 2024 ev sahipliği adaylığı UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in koltuk sevdasına kurban gitti.

Önceki gün Ceferin, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan oylamadan bir gün önce 9-7 Türkiye lehine olan tablonun Almanya'nın lehine değişmesini sağladı çünkü 5 üyeyi ikna etti.

Bir gecede tüm süreci jet hızıyla değiştiren Aleksander Ceferin'in UEFA Başkanlığı'na uzanan kariyeri de oldukça hızlı ve kuşkulu.

5 YILIN 4'Ü DANIŞMANLIK

Hürriyet'in haberine göre; Güçlü bir lobisi olmayan Slovenya'dan bir isim UEFA koltuğuna oturduğunda futbol kamuoyunun geneli "Kim bu adam" diye sordu. İngiltere üzerinden yayın yapan 'twohundredpercent.net' sitesine göre Ceferin, Slovenya Futbol Birliği başkanlığına seçilirken aslında şartları uymuyordu.

Çünkü bu koltuğa oturması için en az 5 yıllık yöneticilik yapması lazımdı. 2006-2011 arasında Olimpija Ljubljana'da görev alsa da bunun 4 yılı danışmanlık!

FIFA Denetim ve Uyum Komitesi'nin başkanı Sloven Tomaz Vesel... Bu isim bugün FIFA Başkanı olan Gianni Infantino tarafından, Domenico Scala'nın yerine atanıyor. Vessel de daha sonra UEFA Başkanlığı için Infantino'ya Ceferin'i öneriyor. Zira ikisi de çok yakın arkadaş! Infantino'nun strateji danışmanı Kjetil Siem, Ceferin için yoğun çalıştı.

ETİK TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

UEFA Başkanı Ceferin, 14 Eylül 2016'da gerçekleştirilen seçimde Hollandalı rakibi Michael van Praag'a üstünlük sağlamak için İskandinav ülkelerine EURO 2024 veya 2028 sözü verdi. Ancak, 2017'de Danimarka, Finlandiya, İsveç ve Norveç'ten oluşan İskandinav konsorsiyumu, 2024 başvurusu için hazır olmadıklarını açıklayarak çekildi. Ceferin, koltuğunu sağlam tutmak için EURO 2024'ün Almanlara gitmesini sağladı.

EURO 2028 KİMİN OLACAK?

Norveç Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Kjetil Siem, 2016'daki UEFA seçiminden 11 gün sonra FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun strateji direktörü oldu fakat daha göreve gelmeden "Infantino, Ceferin'i istiyor" diyerek propaganda yapmaktan geri durmuyordu. Bu da o dönem etik tartışmalarına neden olmuştu. Ceferin, koltuğa aday olurken güçsüzlerin gücü olmayı vaat etmişti ama bu sözleri de yalan oldu.

TARAFSIZLIK SÖZÜ VERMiŞTi

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 2017 yılında gazeteci Halil Özer'e verdiği özel röportajda kendi döneminde şeffaflık ve tarafsızlığın öne çıkacağını savunmuştu. Ceferin, şu ifadeleri kullanmıştı: "Burada ana hedef, geçmişte olduğu gibi bazı seçim ve değerlendirmelerin politik ilişkiler dikkate alınarak yapılmasını önlemek olacak."