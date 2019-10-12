Çekya, İngiltere'ye şok yaşattı

A Grubu'nda zirve mücadelesi veren iki ekibi karşı karşıya getiren maçta ev sahibi Çekya güldü. 5. Sterling topla soldan cezasahasına girdi. Lukas Masopust'un müdahelesinde yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına geçen Harry Kane'in vuruşunda top ağlarla buluştu ve İngiltere 1-0 öne geçti.

Ev sahibinin yanıtı gecikmedi. 4 dakika sonra İngiltere defansındaki aksaklık yine gün yüzüne çıktı ve Çek Cumhuriyeti 1-1'i yakaladı. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Celuskka'nın indirdğii topu altı pas içinde demarke durumdaki Brabec tamamladı ve İngiltere ağlarını havalandırdı.

85. dakikada sahneye Ondrasek çıktı. Masopust'un sağdan getirip penaltı noktası yakınına bıraktığı topu Ondrasek ağlarla buluşturdu ve Çekya'yı 2-1 öne geçirdi. Çekya bu golle maçı kazandı ve puanını 12 yaparak lider İngiltere'yi yakaladı. İngiltere averajla liderliğini sürdürdü.

Gruptaki diğer maçta Karadağ ile Bulgaristan karşı karşıya geldi. 7. haftaya ikişer beraberlikle giren iki takım arasındaki maç 0-0 sona erdi.