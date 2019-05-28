Çekya’da Stoch fırtınası: 14 gol 13 asist

Fenerbahçe ile 2017-18 sezonu başında yollarını ayırarak Slavia Prag’ın yolunu tutan Miroslav Stoch yeniden doğdu.

Bu sezon Çekya Ligi’nde Slavia Prag ile şampiyonluğa uzanan Stoch, kariyerindeki dördüncü kez lig şampiyonu oldu.

Kariyerinin en verimli sezonunu geçiren Slovak futbolcu, 14 gol 13 asistle sezonu tamamladı.

ÇOK MUTLUYUM

Konuyla alakalı Slovak basınına konuşan Stoch, kariyerinin en iyi dönemini geçirdiğini doğrulayıp, “Hollanda ve Türkiye’de de şampiyonluklar yaşadım. Onlar hep son haftalarda belli olmuştu. Benim için bu sezon kariyerimin en iyi sezonu. Asist ve gollerimle kupa kazanmamıza yardım ettiğim için mutluyum” dedi.

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