Cellino: UEFA sadece ekonomik çıkarları düşünüyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının en çok etkilediği Avrupa ülkelerinden biri de İtalya olmuştu.

Salgın nedeniyle liglerin askıya alındığı ülkede, Serie A takımlarından Brescia’nın Başkanı Massimo Cellino, liglerin durumu ile ilgili kesin bir dille konuştu.

''LİGLER BAŞLASA DA SAHAYA ÇIKMAYACAĞIZ''

Cellino, “Eğer İtalya Futbol Federasyonu, böyle bir durumda bizi zorlarsa, şimdiden hayatını kaybeden insanlarımıza saygı olarak sahaya çıkmayacağımızı belirtmek istiyorum. Ayrıca UEFA da sadece ekonomik çıkarları düşünüyor. UEFA’nın paralarıyla bir şeyler yapmak istiyorsanız, Brescia’ya oksijen tüpleri ve solunum cihazları gönderin. Burada ölüleri kamyonlarla taşıyorlar.” açıklamasını yaptı.