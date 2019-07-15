Celta Vigo, Emre Mor'u kamp kadrosuna aldı

Yaz transfer sezonunda Galatasaray'ın görüşme halinde olduğu 21 yaşındaki milli futbolcu Emre Mor hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sezon öncesi kamp çalışmaları kapsamında İspanya'nın Illa da Toxa adasına giden Celta Vigo, 30 kişilik kamp kadrosunda Emre Mor'un ismine yer verdi.

30 KİŞİLİK KADRODA YER ALDI

İspanyol adasında bir hafta geçirecek olan Celta Vigo, iki hazırlık maçı yapacak. Celta Vigo'nun açıklanan kamp kadrosu şu şekilde; Sergio, Hugo Mallo, David Costas, Tamam, Denis Suárez, Fran Beltrán, Pione Sisto, Beauvue, Rubén, Lucas Olaza, Juncà, Juan Hernández, Toro Fernández, Kevin, Jozabed , Brais Méndez, Roncaglia, Iván Villar, Emre Mor, Iago Aspas, Lobotka, Mazán, Juan Ros, Bermejo, Pampín, Dani Molina, Sergio Carreira, Fontán, İker Losada, Lauti, Miguel Fernández.

Danimarka'da yıldızı parlayan 21 yaşındaki milli futbolcu, 2016-17 sezonunun başında Borussia Dortmund'a transfer olmuş, takımda fazla forma şansı bulamayınca ertesi sezon 13 milyon euro karşılığında Celta Vigo'nun yolunu tutmuştu.

Galatasaray'ın Emre Mor'un transferi konusunda Celta Vigo ile temas halinde olduğu belirtiliyor.