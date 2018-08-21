Celta Vigo Emre Mor'u yolluyor

Celta Vigo tarihinin en pahalı ikinci transferi olan Emre Mor, yine hayal kırıklığı yarattı.

Borussia Dortmund'un büyük beklentiler içinde aldığı 21 yaşındaki futbolcu, vasatı aşamayınca İspanyol ekibine satılmıştı.

"KAFASINA GİREMİYORUM"

Burada da sık sık kadro dışı kalan Emre için teknik direktör Antonio Mohamed geçtiğimiz günlerde şu açıklamaları yapmıştı: "Futbol birlikte oynanan bir spor. Emre futbolun kollektif bir oyun olduğunu anladığı zaman çok daha iyi bir oyuncu olacak. Ben birlikte oynanması gerektiğini anlatamıyorum. Onun kafasının içine giremiyorum. Takım arkadaşları da çok yardımcı oluyor ama karar kendisinin. Ben kimin iyi göründüğünü ve 11'e girmesi gerektiğini görüyorum."

SATIŞ LİSTESİNE KONULDU

Emre'den ümidini kesen Celta Vigo, oyuncuyu satış listesine koyma kararı aldı.

Mor'un La Liga'dan bir takıma kiralanması ya da satılması bekleniyor.