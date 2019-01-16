Celta Vigo Emre Mor'u satıyor

İspanya basını, La Liga ekiplerinden Celta Vigo'nun satış listesne koyduğu futbolcuları açıkladı. Listede sürekli kadro dışı bırakılıp affedilen Emre Mor da yer alıyor.

MİLLİ FUTBOLCU SATIŞ LİSTESİNE KONULDU

İspanyol Marca gazetesinin haberine göre Celta Vigo, devre arası transfer döneminde 4 futbolcu ile yolları ayırma kararı aldı.

Celta'nın satış listesine koyduğu futbolcular ise Roncaglia, Mazan, Radoja ve Emre Mor oldu.

DAHA FAZLA DEĞER KAYBETMESİNİ İSTEMİYORLAR

Borussia Dortmund'dan 14 milyon euroya transfer edilen ve Celta Vigo tarihinin en pahalı 2. transferi olan Emre Mor'un bekleneni bir türlü verememesi için harekete geçen Celta'nın sezon sonuna kadar bekleyip oyuncunun değerinin daha çok düşmemesi için genç futbolcuyu Ocak ayında satma kararı aldığı belirtildi.

21 yaşındaki Türk futbolcu, bu sezon La Liga'da sadece 7 maçta forma giyebilirken gol veya asist katkısı yapamadı.