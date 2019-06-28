Celta Vigo, Emre Mor'u satıyor

Henüz 21 yaşında olmasına rağmen kariyeri her geçen gün gerileyen milli futbolcu Emre Mor'un Celta Vigo macerası da kısa sürecek gibi görünüyor.

Dortmund'dan 13 milyon euro ödenerek alınan ve Celta Vigo tarihinin en pahalı ikinci transfer olan Emre Mor, satış listesine kondu.

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre, futbol yaşantısından çok özel hayatıyla gündeme gelen genç futbolcunun gelecek en iyi teklife satılacağını yazdı.

Haberin detaylarıda, "Celta Vigo, Emre Mor'dan kurtulmak istiyor. Futbolcu, bu hafta boyunca tatilde ekstra çalışmalar yaptığını sosyal medyasından göstermesine rağmen Celta Vigo'nun kararı değişmedi" ifadeleri yer aldı.

EN İYİ TEKLİFE SATILACAK

Celta Vigo, 13 milyon euroya aldığı Emre Mor için şimdiye kadar beklediği teklifleri alamadı. İspanyol ekibinin yönetimi, genç futbolcunun zararına da olsa satılmasına karar verdi.

Emre Mor geçtiğimiz sezon 12 maçta Celta Vigo forması giydi.