Celta Vigo, Emre Mor'u satmayı düşünmüyor

Galatasaray'da devre arası transfer döneminde gündeminde yer alan Emre Mor hakkında, Celta Vigo cephesinden yeni bir açıklama geldi.

Celta Vigo Sportif Direktörü Felipe Minambres, Emre Mor'u satma gibi bir planları olmadığını ve genç oyuncunun zamanı geldiğinde beklenen performansı göstereceğini söyledi.

EMRE'NİN ZAMANI GELECEK

Celta Vigo formasıyla bu sezon La Liga'da sadece 260 dakika süre alan Emre Mor ile ilgili Minambres ilk olarak ''Emre'nin harika bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Biraz uzun sürdü çünkü takımın iyi olduğu dönemde bir sakatlık yaşadı. Sonuçta kararı hoca veriyor. Elimizde Pione, Iago ve Maxi de var. Ama Emre'nin de zamanının geleceğini biliyoruz'' ifadelerini kullandı.

EMRE'Yİ SATMAK İSTEMİYORUZ

Emre Mor'u satmak isteseler ilgilenecek takımların olduğunu bildiklerini söyleyen Minambres, ''Hiç şüphem yok, Emre'yi satmak istesek ilgilenecek takımlar çıkacaktır ama biz bunu yapmak istemiyoruz'' şeklinde konuştu.

Transfer döneminde Emre Mor, uzun süre Galatasaray ile anılmıştı. 20 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon Celta formasıyla 17 maça çıkarken 1 gole imza atabildi.