Celta Vigo, Emre Mor'un bonservisini Galatasaray'a önerdi

Emre Mor'un bonservisini elinde bulunduran Celta Vigo, Galatasaray'a "Satın alma hakkını kullanmayı düşünüyor musunuz?" diye sordu.

"ŞU AN BÖYLE BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK"

Sözleşmesinde 8 milyon euroluk satın alma hakkı bulunan Galatasaray yönetiminin cevabı ise, "Şu an için böyle bir düşüncemiz yok. Ancak önümüzde 6 aydan fazla bir süre var. Aceleci olmayacağız." mesajı gönderdi.

Celta'nın, Galatasaray'da da 11'e giremeyen Emre'nin bonservisini Galatasaray'a yarı yarıya indirimle bırakabileceği konuşuluyor.