Celta Vigo evinde Barça'yı yendi

Geçtiğimiz hafta aldığı Levante galibiyetinin ardından La Liga'da sezonu şampiyon bitirmeyi garantileyen, hafta içinde de Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool'u 3-0 ile geçip çok önemli bir avantajı elde ederek rüya gibi bir haftayı geride bırakan Barcelona, Celta Vigo deplasmanında kayboldu.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada ev sahibi ekip 67'de Maxi Gomez ile öne geçti. 88'de Iago Aspas'ın penaltıdan attığı gol skoru belirledi: 2-0 Barcelona'da Lionel Messi ve Luis Suarez gibi isimler oynamadı.

Celta'da forma giyen Türk futbolculardan Okay Yokuşlu, Barcelona maçında ilk 11'de sahaya çıkıp karşılaşmanın sonuna kadar oynarken, sakatlığı olan Emre Mor kadroda yer almadı.

Bu sonuçla Barcelona 83 puanla liderliğini sürdürürken, kıyasıya bir kümede kalma yarışı veren Celta Vigo, aldığı bu önemli galibiyet ile puanını 40'a çıkardı ve bitime 2 hafta kala derin bir nefes aldı.