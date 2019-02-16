Celta Vigo evinde Levante'den 4 yedi

Yusuf Namoğlu neden istifa ettiğini anlattı

Mike Kimbel ile John Douma arasında yapılan kafes dövüşü karşılaşmasını, kafa üstü yere düşmesine rağmen Douma kazandı.

Devre arası transfer döneminde "Ocakta başladık, haziranda bitireceğiz" diyerek kadroyu sil baştan değiştirmek istediğini açıkça dile getiren Fatih Terim, Fernando ve Ndiaye'nin de üstüne çizdi.

Galatasaray formasıyla çıktığı 4 maçta 2 kez rakip fileleri havalandıran Luyindama'nın 4 yıl öncesine kadar forvet olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

Altyapı atılımı yapan Trabzonspor, tam 18 futbolcuyu A takıma çıkardı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Yusuf ve Abdülkadir'e toplam 190 milyon liralık teklif aldıklarını ancak kabul etmediklerini söyledi.

Galatasaray'da yıllık 650 bin euro kazanan Sinan Gümüş, kendisini ıslıklayan taraftarları eleştirdi. 25 yaşındaki futbolcu, "Yılda 4 milyon euro alan futbolcuların performansı hiç konuşulmuyor" dedi.

Sinan Gümüş: 4 milyon euro alanlar hiç ıslıklanmıyor

Fenerbahçe taraftarı, hakem kararlarına tepki göstermek için Göztepe Parkı'nda toplandı ve TFF aleyhinde tezahüratlar bulundu.

1 Burak Yılmaz Ljajic'in gördüğü karta çok üzüldü Beşiktaş'ta Ljajic, korner bayrağına tekme attığı için sarı kart görüp derbi öncesi cezalı duruma düştü. Bu duruma çok üzülen Burak Yılmaz'ın kırılan bayrağı tutarak hakeme doğru bakması dikkat çekti.

2 Aykut Kocaman 271 gün sonra Kadıköy'e geliyor Ersun Yanallı Fenerbahçe, Aykut Kocamanlı Konyaspor'u ağırlanacak. Sarı-lacivertli takımın eski teknik direktörü, Kadıköy'e kazanmak için geleceklerini söyledi.

3 Fatih Terim'in Fernando ve Ndiaye kararı Devre arası transfer döneminde "Ocakta başladık, haziranda bitireceğiz" diyerek kadroyu sil baştan değiştirmek istediğini açıkça dile getiren Fatih Terim, Fernando ve Ndiaye'nin de üstüne çizdi.

4 Alex Fenerbahçe antrenmanını izledi İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli kulübü ziyaret eden Alex de Souza, Volkan Demirel ve Volkan Ballı'yla hasret giderdi. Efsane futbolcu, sahaya inerek bir süre antrenmanı da takip etti.

5 Kafes dövüşü maçında insanın içini acıtan o an Mike Kimbel ile John Douma arasında yapılan kafes dövüşü karşılaşmasını, kafa üstü yere düşmesine rağmen Douma kazandı.

6 Trabzonspor'dan altyapı atılımı Altyapı atılımı yapan Trabzonspor, tam 18 futbolcuyu A takıma çıkardı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Yusuf ve Abdülkadir'e toplam 190 milyon liralık teklif aldıklarını ancak kabul etmediklerini söyledi.

7 Sinan Gümüş: 4 milyon euro alanlar hiç ıslıklanmıyor Galatasaray'da yıllık 650 bin euro kazanan Sinan Gümüş, kendisini ıslıklayan taraftarları eleştirdi. 25 yaşındaki futbolcu, "Yılda 4 milyon euro alan futbolcuların performansı hiç konuşulmuyor" dedi.

8 Frederic Kitenge: Luyindama eskiden forvetti Galatasaray formasıyla çıktığı 4 maçta 2 kez rakip fileleri havalandıran Luyindama'nın 4 yıl öncesine kadar forvet olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

9 Şampiyon atlet Caster Semenya'nın cinsiyeti tartışılıyor Uluslararası Atletizm Federasyonu, Güney Afrikalı şampiyon atlet Caster Semenya'nın testosteron seviyesinin düşürülmesi için Spor Mahkemesi’ne (CAS) başvurdu.