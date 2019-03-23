Celta Vigo teknik direktörü: Emre'ye şans vereceğim

La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da kadro dışı kalan ve antrenmanlarını tek başına devam eden Türk futbolcu Emre Mor, yeni teknik direktörüyle hayata dönüyor.



Celta Vigo Teknik Direktörü Fran Escriba, takımın küme düşme hattına kadar gerilemesinin ardından Emre Mor'a son bir şans daha vermeye karar verdi. Fran Escriba'nın affettiği Emre Mor, uzun bir sürenin ardından takımla birlikte antrenmana çıkarken Celta Vigo'nun Villarreal ile oynayacağı maçın kadrosuna da alınacağı belirtildi.

''EMRE, KADRONUN EN İYİLERİNDEN''

Celta Vigo Teknik Direktörü Escriba, kalan son 10 maçta takımın zor durumdan çıkması için Emre Mor'a şans vereceğini söylerken ''Bence sezonun sonuna kadar Emre Mor'un bize vereceği şeyler var. Çünkü Emre, kadronun en iyi oyuncularından birisi. Celta'ya geldiğimde yaptığım ilk şey Emre Mor'u sormak olmuştu. Artık iş ona kalmış durumda.'' sözlerini kullandı.



Celta Vigo'da bu sezon Escriba'dan önceki teknik direktörler Antonio Mohamed ve Miguel Cardoso, Emre Mor'a şans vermiş ancak genç futbolcu, bu şansları değerlendirememişti. 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece 293 dakika sahada kalabilmişti.