Celta Vigo'dan Emre için G.Saray'a olumlu yanıt

Devre arasında Celta Vigo Sportif Direktörü Felipe Minambres'i arayan sarı-kırmızı ekibin teknik patronu Fatih Terim, "Emre'yi 1.5 sezonluğuna bana verin. Yedek bekleteceğinize, G.Saray'da gelişsin" teklifini yapmıştı.
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Gelinen süreçte Emre Mor çıkardığı sıkıntılarla Terim'i haklı çıkardı. Celta yönetimi Terim'in devre arasında yaptığı teklifi gözden geçirme kararı aldı.
SEZON SONU KİRALIK GELEBİLİR
Emre sezon sonuna kadar yine beklentilerin altında kalırsa, milli futbolcunun Galatasaray'a 1 yıllığına kiralanması bekleniyor.
Bu sezon Celta Vigo formasıyla 21 resmi maçta görev yapan Emre Mor, 1 gol attı, 2 de asist yaptı.